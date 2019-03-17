شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزير» يتفقد مشروعات ميناء الإسكندرية: الانتهاء من «الدخيلة» قبل نهاية أبريل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الأحد، عددًا من المشروعات التي يتم تنفيذها بميناءى الإسكندرية والدخيلة ومعدلات التنفيذ.

وأعلن الوزير خلال جولته الانتهاء من محور الدخيلة الذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي قبل نهاية شهر أبريل المقبل، بهدف حل الاختناقات المرورية غربي الإسكندرية، مشيرًا إلى أن مشروع محور الدخيلة يستهدف نقل حركة المرور من وإلى الميناء والمنطقة الصناعية والتي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا حالياً- متوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات- إلى الطريق السريع (الطريق الدولي) مباشرة دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل.

وبحسب بيان، واصل وزير النقل جولته بميناء الدخيلة بتفقد ساحة تخزين السيارات وساحة تخزين الحديد والأعمال الخاصة بتنفيذ محطة تداول وتخزين الصب السائل على مساحة 6000 متر مربع بالمنطقة الأولى والمقرر الانتهاء منها يونيو 2019.

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وتفقد الوزير أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54، موجها بتكثيف الأعمال والإسراع في معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات للانتهاء من المشروع في يناير 2020.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبري الساحلي الدولي، ليخفف من الزحام والضغط المروري بشارع المكس ويقضى على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

وأجرى الوزير جولة تفقدية لأعمال تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالميناء والذي يُقام على مساحة 15 ألف متر مربع ويعتبر إضافة كبيرة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق، ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2800 سيارة، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء.

ويتكون الجراج من منشأ خرساني بموديل متكرر لاستيعاب حركة السيارات، طبقاً لكود الجراجات المصري، فيما يتوقع أن تصل الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة سنوياً.

وزير النقل، كامل الوزير، يتفقد محور الدخيلة

وزير النقل، كامل الوزير، يتفقد محور الدخيلة

وزير النقل، كامل الوزير، يتفقد محور الدخيلة