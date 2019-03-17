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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع «100 مليون صحة» بوحدة طب الأسرة بنزلة العمودين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات لـمليون مواطن و214 ألفا، منذ بدء أعمال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بالمحافظة.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لأعمال المبادرة اليوم بوحدة طب الأسرة بقرية نزلة العمودين بمركز سمالوط، حيث أوضح المحافظ أن جميع الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات والوحدات المتنقلة تشهد إقبالاً من قبل المواطنين لتوقيع الكشف الطبي، ما يعكس مدى وعى المواطنين بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة والتي تعد من أكبر المبادرات العالمية التي تستهدف ملايين المواطنين.
وكلف المحافظ مسؤولي الصحة بالمنيا بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين من أبناء المحافظة أثناء إجراء الفحوصات ضماناً لتقديم خدمة تليق بالمواطنين ولإنجاح المبادرة بالمحافظة وتحقيق الأرقام المستهدفة.
ودعا المحافظ جميع المواطنين للمشاركة في المبادرة للاطمئنان على صحتهم، مؤكداً أن المسح الطبي مجاناً لكل المواطنين بالبطاقة الشخصية فقط من 9 صباحاً وحتى 9 مساء ولمدة شهرين.
يذكر أن المبادرة تستهدف في محافظة المنيا 3 ملايين و348 ألفا و560 مواطنا، حيث يوجد 1167 فريق مسح للمبادرة من خلال 793 نقطة طبية صباحية ومسائية، موزعة على كافة المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمصالح الحكومية مع إمكانية الدفع بفرق متحركة.
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