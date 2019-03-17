شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت»: ألمانيا و3 ولايات أمريكية تسمح باستخدام السيارات ذاتية القيادة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور أحمد بهاء الدين الموجه الإقليمي لمايكروسوفت للشرق الأوسط وإفريقيا، إن 25% من السيارات المنتجة على مستوى العالم بعد 11 عامًا من الآن، ستكون ذاتية القيادة، كما أن 100% من السيارات المنتجة بحلول عام 2025 ستكون موصلة بالإنترنت.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي حسن عثمان مقدم برنامج «الناس والبزنس»، المُذاع عبر فضائية «الرافدين»، أن المسألة القانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في السيارات لن تقع على أحد إلا على الشركات المنتجة.
وتابع، أن ألمانيا وثلاثة ولايات أمريكية تمنح تراخيص للسيارات ذاتية القيادة، كما أن ألمانيا تمنح تراخيص سيارات النقل ذاتية القيادة، حيث أنها ترى هذه السيارات أكثر أمانًا.
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