شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: سنكشف على أكثر من 4 مليون مواطن في «100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن حملة «100 مليون صحة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للقضاء على فيروس سي والكشف على الأمراض غير السارية، حققت انجازًا رائعًا وذلك بالكشف على أعداد كبيرة من المواطنين تقارب الأعداد التي كانت مستهدفة قبل انطلاق الحملة في المحافظة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان مقدم برنامج «الناس والبزنس»، المُذاع عبر فضائية «الرافدين»، أنه كان من المستهدف الكشف على 4 مليون مواطن في المحافظة، لافتًا إلى أنه جرى الكشف على 2.5 مليون مواطن خلال أسبوعين، معتبرًا أنه رقم جيد.

وتابع: «أتوقع أن نتجاوز المستهدف لأن الإقبال جيد والوعي والدعاية كانا جيدين أيضًا».