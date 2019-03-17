شكرا لقرائتكم خبر عن طارق زغلول: 5.4 مليار دولار قيمة الصادرات الكيماوية في 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس طارق زغلول أمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه تم الاتفاق على زيادة الصادرات غير البترولية من 25 مليار دولار إلى 55 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير الصناعة مع رؤساء المجالس التصديرية.

وأضاف «زغلول» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان مقدم برنامج «الناس والبزنس»، المُذاع عبر فضائية «الرافدين»، أن الصادرات الكيماوية بلغت 5.4 مليار دولار خلال العام الماضي 2018، مشيرًا أنه من المخطط أن يبلغ هذا الرقم 10 مليار دولار، خلال الأعوام الخمس المقبلة.