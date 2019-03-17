شرطة بريطانيا تحذر من تنامى تهديد المتشددين اليمنيين وتعزز الأمن بالمساجد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
قالت صحيفة "صنداى تايمز" إن الشرطة البريطانية حذرت من تنامى تهديد المتشددين اليمينيين المتطرفين ، بعدما ألقت القبض على رجل أعرب عن دعمه للهجوم الإرهابي على مسجدين فى نيوزيلندا ، أسفرا عن مقتل 50 شخصا.
وأشارت الصحيفة البريطانية ، الى أن الشرطة احتجزت كذلك شابا يبلغ من العمر 24 عامًا للاشتباه في إرساله رسائل كراهية. وتأتى هذه الاعتقالات فى الوقت الذى لفتت فيه صحيفة صنداي تايمز إلى تقييم سري لمكتب مجلس الوزراء ، يقول "إن أقصى اليمين الآن يمثل تهديدًا أكبر من الإرهاب الإسلامي في بعض أنحاء بريطانيا.
يثير المتطرفون الجدد من النازيين قلقاً أكبر من الشرطة من الجهاديين في المناطق التي يُفهم أنها تضم لينكولنشاير وديربيشاير وليسترشاير ، وذلك وفقًا لما جاء في إفادة موجزة لكبار المسئولين في مجلس الوزراء الشهر الماضي ، و يستعد ضباط الشرطة المسلحة أيضًا لتصعيد الدوريات الإضافية حول المساجد الرئيسية في المملكة المتحدة خلال شهر رمضان، بحسب الصحيفة.
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