10 رسائل مهمة للرئيس السيسي بمؤتمر الشاب العربى والأفريقى (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدة رسائل هامة إلى شباب دول القارة الأفريقية خلال اليوم الثانى من ملتقى الشباب العربي الإفريقى بمدينة أسوان فى يومه الثانى. ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذى عقد فى نسخته الثانية فى نوفمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ؛ والتى نصت على إقامة ملتقى للشباب العربى والإفريقى بمدينة أسوان. وجاءت رسائل الرئيس كالتالى: وجاءت رسائل الرئيس كالتالى: تأهيل الشباب قبل الدفع بهم بمناصب قيادية مراجعة استخدام وسائل الاتصال بعد استغلالها بشكل خاطئ خطورة الإرهاب والفساد والصراعات على استقرار الدول هناك محاولات لتأصيل الخلاف العربى الأفريقى Advertisements منتديات الشباب فرصة عظيمة لطرح الموضوعات بين الدولة وشبابها تبادل نتائج البحث العلمى بين الشباب الأفريقى وشباب القارات الأخرى كفاءة البحث العلمى البشرية والعقول المتميزة فى الدول الأفريقية أكثر من الدول المتقدمة أكبر حجم من العناصر المنخرطة فى الجماعات الإرهابية يتواجد فى إفريقيا الحديث عن شمال عربى وجنوب زنجى كلام لا يليق بنا تحسين البنية التحتية فى القارة الأفريقية من أجل ربط وتكامل دولها

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