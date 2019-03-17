شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات جمهورية بتعيين قيادات بجامعات" قناة السويس والمنصورة ودمياط وجنوب الوادى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين كل من د. طارق راشد رحمي محرم ، رئيسًا لجامعة قناة السويس، ود. شريف يوسف حلمي خاطر عميدًا لكلية الحقوق جامعة المنصورة، ود. محمد علي حسين أبو شوارب عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة دمياط، ود، عصام الدين عبد الهادي عبد اللطيف، عميدًا لكلية الزراعة بقنا جامعة جنوب الوادى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرارات جمهورية بتعيين قيادات بجامعات" قناة السويس والمنصورة ودمياط وجنوب الوادى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.