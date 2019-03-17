محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور 4 قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات في 4 جامعات مختلفة. وبحسب بيان التعليم العالي، تضمن القرارات تعيين كلا من: طارق راشد رحمي محرم رئيسًا لجامعة قناة السويس، والدكتور شريف يوسف حلمي خاطر عميدًا لكلية الحقوق جامعة المنصورة، والدكتور محمد علي حسين أبو شوارب عميدًا لكلية التربية الرياضية جامعة دمياط، والدكتور عصام الدين عبد الهادي عبد اللطيف عبيد عميدًا لكلية الزراعة بقنا جامعة جنوب الوادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرارات جمهورية بتعيين 4 عمداء بجامعات السويس والمنصورة ودمياط وجنوب الوادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.