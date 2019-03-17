جمارك مطار القاهرة تضبط فلسطيني حاول تهريب "كيلو ونصف ذهب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك - في تصريح اليوم الأحد-، إن مأمور اللجنة الجمركية محمود جوهر اشتبه في راكب فلسطيني قادم من الإمارات، وبتفتيش حقائبه عُثر على كيلو جرام و440 جرامًا من المشغولات الذهبية.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة إبراهيم عبد اللطيف قرر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي.

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