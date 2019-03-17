عضو المجلس العربي للمياه: دراسة الأوضاع القانونية للنزاعات المائية في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور صالح بكر الطيار عضو مجلس محافظي المجلس العربي للمياه رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي، أن المجلس اختار الخبير في القانون الدولي الدكتور مفيد شهاب لعضوية مكتبه التنفيذي ومجلس المحافظين، إنطلاقا من حرص المجلس على التدعيم بالعناصر القانونية المهمة لمواجهة تحديات المياه من الناحية القانونية خلال الفترة المقبلة.

وقال الطيار - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه بالقاهرة - إن ذلك يأتي في إطار سعي المجلس لتعزيز عضويته بخبراء قانونيين أصحاب ثقة من أجل دراسة الأوضاع القانونية للخلافات والنزاعات المائية في المنطقة العربية.

وأضاف أن الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه استعرضت عدة دراسات علمية وفنية عن الوضع المائي في المنطقة العربية والمشكلات التي تواجهها في الفترة المقبلة.

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وأشار إلى أن المجلس يشخص المشكلات ويعرضها على صناع القرارات في الدول، ويقترح الحلول أيضا، ومن ضمنها تعزيز إجراءات للحفاظ على مياه الأنهار المهدرة في البحار، وكيفية الاستفادة من تلك الموارد.

وأوضح رئيس مركز الدراسات العربي الأوروبي، أن تنفيذ تلك الإجراءات يتطلب موارد مالية ضخمة، مثمنا دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المقترحة لتعزيز الاستفادة من الموارد المائية المهدرة، في ظل الأوضاع الاقتصادية لعدة دول في المنطقة.

وكانت الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه قد أجرت أمس السبت، انتخابات مجلس المحافظين للدورة الجديدة (2019 - 2021) بمشاركة ممثلي الدول العربية.