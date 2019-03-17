​طلاب بالجامعة الأمريكية يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء هجوم نيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

أدى طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، صلاة الغائب على أرواح شهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا أول أمس الجمعة.

وكان عدد شهداء الهجوم الذي نفذه استرالي متطرف، ارتفع السبت، إلى 50 شخصًا، الذي يعد الأسوأ في تاريخ نيوزيلندا.

وأعلنت وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، أمس، أسماء أربعة من الشهداء المصريين في حادث نيوزيلندا الإرهابي، وهم (منير سليمان 68 عامًا، أحمد جمال الدين 68 عامًا، أشرف المرسي، أشرف المصري).

وفي وقت لاحق اليوم، قال الدكتور، محمد سامي، نجل شقيقة حسين محمد خليل مصطفى، أحد الشهداء المصريين في الحادث الإرهابي على مسجد النور بنيوزيلندا، أن خاله لم يرد اسمه بين الشهداء المصريين الأربعة.

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وقال سامي، لمصراوي، إن خاله يبلغ من العمر 70 عاما، ومتزوج مصرية، ومقيم بنيوزيلندا منذ 20 عاما، ولديه 3 أبناء (ولدان وبنت)، أكبرهم 35 عاما، وأصغرهم 22 عاما، وكان يعمل مديرا بشركة الإسكندرية للأقطان.

وأوضح، أنه علم بوفاة خاله من شقيقه المقيم بأمريكا، مبينا أنه كان على اتصال دائم به.

ومثل المتهم برنتون تارانت، 28 عاما، أمام المحكمة يوم السبت وظهر بثياب السجن البيضاء وفي يديه القيود، وهو يبتسم أمام المصورين، وسط توقعات بأن يواجه المزيد من الاتهامات.

ويعد تارانت الشخص الوحيد المتهم بتفيذ إطلاق النار، ويُعتقد أنه نفذ العملية بمفرده، وفقا لقائد الشرطة.