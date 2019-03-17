الجيزة تبدأ في رفع كفاءة عدد من الطرق الرئيسية بالدقي والهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف: بدأت محافظة الجيزة، اليوم الأحد، عمليات ترميم لعدد من الطرق الرئيسية بالدقي والهرم، لرفع كفاءتها وعمل الصيانة اللازمة لها.

وقال اللواء ايهاب مكاوي رئيس حي الدقي - إنه في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الطرق وترميم وإصلاح طبقات الرصف التي بحاجة إلى صيانة، تم عمل ترميمات بشوارع الجرجاوي والمساحة والنيل السعيد ويثرب والأنصار وميدان السد العالي.. لافتا إلى أن الأعمال تمت من خلال إدارة مشروعات الطرق بحي الدقي.

وأكد اللواء هاني محمد رئيس حي الهرم انه تم الانتهاء من أعمال ترميم لطبقة الرصف بنفق الهرم وذلك في إطار المجهودات التي تتم لرفع كفاءة الطرق وإصلاح أي مشكلات بطبقة الرصف بالشوارع والطرق الرئيسية .

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