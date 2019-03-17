"اللي يمد إيده هنقطعها".. كامل الوزير يعلن إقالة نائب رئيس "السكة الحديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إقالة نائب رئيس هيئة السكك الحديدية.

وقال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، تعليقًا على قرار الإقالة: "اللي يغلط نعلمه الصح فين، لكن اللي يمد إيده على حاجة هنقطعها"، مؤكدًا أن الأخطاء واردة وجميعنا نعمل لتصحيح الأخطاء لكن دون ذلك غير مقبول.

جاء ذلك خلال استقباله لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والتي تزور محافظة الإسكندرية لتفقد الموانئ وعددًا من الطرق بالمحافظة، بالإضافة إلى محطتي القطار بالإسكندرية، والترام.

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وقال الوزير: "لم أكن بعيدا عن وزارة النقل، ولكن هناك مفاتيح وخبايا سيساعدني فيها نواب لجنة النقل، ونحن نقدم وقتنا بالكامل ومجهودنا لصالح البلد على مدار 24 ساعة وسيكون هناك مردود إيجابي في أقرب وقت".

جاء لقاء الوزير بنواب لجنة النقل، في ميناء الإسكندرية، خلال الزيارة التفقدية للجنة للمحافظة، بمشاركة رزق راغب ضيف الله، ومحمد عبد الله زين الدين، وكيلي اللجنة، والأعضاء عبد الهادي بعجر، وجمال آدم، وسامح السايح، وعلي عساسة، وعماد محروس، ومحمد الكوراني، وحسين خاطر، بالإضافة إلى الدكتور محمد علي، مستشار لجنة النقل.

وشارك في اللقاء رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، اللواء أيمن صالح، واللواء طارق شاهين، رئيس ميناء دمياط، واللواء مدحت عطية، رئيس ميناء الإسكندرية، واللواء خالد زهران، رئيس قطاع السلامة البحرية، واللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري.