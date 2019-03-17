الهيئة العربية للتصنيع: نهتم بالتعاون مع كافة الكيانات البحثية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية التعاون مع كافة الكيانات البحثية في البلاد، مشيدا بمؤسسات التعليم العالي والجهود المبذولة فيه للارتقاء بالصناعة الوطنية وتعظيم نسب المكون المحلى.

جاء ذلك خلال لقاء التراس، الأحد، بالدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس؛ في إطار الاهتمام بالبحث العلمي كركيزة أساسية داعمة للصناعة الوطنية، فضلا عن تقليل الفجوة بين النظرية العلمية والتطبيق الصناعي.

وأوضح التراس أنه بحث التعاون مع جامعة عين شمس في عدد من مجالات الصناعة، مثل الطاقة والسيارات والأخشاب والمجالات التكنولوجية المختلفة، مشددًا على أهمية المساهمة لتحقيق أقصى استثمار للكفاءات والقدرات العلمية المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية في قطاعات التصنيع المُختلفة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور عزت بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية، وتمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة لابد من حسن استغلالها لتعظيم المكون المحلي، والذي يتطابق مع خطة الدولة للاستفادة من الطاقات المحلية للصناعة الوطنية.