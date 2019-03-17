في 24 ساعة.. "شرطة الكهرباء" تضبط 4043 قضية سرقة تيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات برئاسة اللواء مصطفى الرزاز عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

أسفرت الحملة عن ضبط 10 قضايا (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل)، وكذا 2886 قضية في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية.

كما شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة أيضا عدة حملات موسعة أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (682) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية، اسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائي وغير غذائي، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات في مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية).

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وفي ذات السياق نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (4043) قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة.

وأسفرت جهود شرطة المسطحات في مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائي لنهر النيل) عن ضبط (448) قضية متنوعة.

وكما نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط استمرار مكافحتها لكافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي عن ضبط (4) قضايا أموال عامة.