حجز دعوى إعلان الكشوف النهائية لمرشحي الصيادلة لـ 24 مارس للحكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمود الشوربجي:
حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من المحامي علي عبدالله خليفة، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار إدراج بند في شكل وكيفية إعلان الكشوف النهائية للمرشحين على مقعد النقيب والأعضاء لنقابة صيادلة مصر، بأن يكون ترتيب الأسماء في تلك الكشوف وفقًا للحروف الأبجدية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 34543 لسنة 73 ق؛ عصام عبد الحميد وآخرين.
وذكرت الدعوى أن هناك مخالفات انتخابية بشأن نشر الدعاية عبر الموقع الرسمى للنقابة، فضلا على عدم تنفيذ ما ذكره الحكم السابق بعدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة للمرشحين.
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