أخبار مصر | رئيس تونس يستقبل المشاركين في المؤتمر 24 لاتحاد المحامين العرب برئاسة سامح عاشور (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس تونس يستقبل المشاركين في المؤتمر 24 لاتحاد المحامين العرب برئاسة سامح عاشور (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، اليوم الأحد، المشاركين في المؤتمر 24 لاتحاد المحامين العرب برئاسة النقيب سامح عاشور، والمنعقد بتونس خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري تحت شعار "المحاماة وحماية قضايا الأمة وتحقيق العدالة".

وكانت انطلقت في تمام الساعة التاسعة، صباح الجمعة الماضية، فعاليات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب بتونس، تحت شعار "المحاماة وحماية قضايا الأمة تحقيقا للعدالة"، المقام في الفترة من ١٥ إلى ١٧ مارس الحالى، برعاية وحضور سامح عاشور، رئيس الاتحاد، وبمشاركة أعضاء المكتب الدائم من جميع الأقطار العربية.

يشارك من أعضاء المكتب الدائم والأمناء المساعدين بمصر كل من علي رياض، وأحمد بسيوني، ويحيى التوني، وخالد أبوكريشة، ومجدي سخي، ولمياء صبري، وماجد حنا، ومدحت بدوي، وأدهم العشماوي، وعبد الحواد أحمد، وعلي الصغير، وسيد عبد الغني، وسيد شعبان، وعبد العظيم المغربي.

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وقد بدأت الفعاليات بكلمة: رئيس الدورة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، عامر المحرزي، وأمين عام الاتحاد، ناصر الكريوين، ورئيس الاتحاد، سامح عاشور.

شهدت الفعاليات عرض ومناقشة التقرير المقدم من الأمين العام إلى هيئة المكتب، من الساعة العاشرة صباحا حتى الحادية عشرة والنصف ظهرا، أعقبهما استراحة لمدة ساعة.

وتستمر أعمال المؤتمر، على مدى ساعتين، من الثانية عشرة والنصف ظهرا حتى الثانية، لمناقشة أعمال المؤتمر، واعتماد تشكيل اللجان الست المسماة: لجنة الوطن العربي، ولجنة الحريات وحقوق الإنسان، ولجنة فلسطين ومقاومة التطبيع، ولجنة توحيد التشريعات العربية، ولجنة الشباب، ولجنة المرأة والطفولة، يعقبها اعتماد رؤساء وأمناء سر اللجان، وتحديد أماكن الانعقاد، واعتماد أمناء سر المؤتمر.