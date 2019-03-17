أخبار مصر | أولمبياد اتحاد الجامعات الإفريقية بجامعة الأزهر يواصل منافساته خلال اليوم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أولمبياد اتحاد الجامعات الإفريقية بجامعة الأزهر يواصل منافساته خلال اليوم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتواصل اليوم الأحد منافسات الأولمبياد الأول لشباب الجامعات الأفريقية، الذي تحتضنه وتُنظمه جامعة الأزهر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وذلك وسط أجواءٍ حماسية، تعكس عمق الترابط وروح المودة والأخوة بين شباب القارة السمراء.

وتابع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وقيادات الجامعة، خلال الأيام الماضية، جانبًا من منافسات الأولمبياد، والتي تشمل ألعاب: كرة القدم، وكرة السلة، بنين وبنات، وألعاب القوى.

وفي هذا السياق أقيمت اليوم مباريات الدور قبل النهائي والنهائي في كرة السلة، حيث فاز فريق الخرطوم للبنات بالمركز الثالث وفريق بعوث غرب بالمركز الرابع، وفاز فريق منتخب الكاميرون بالمركز الثالث وفريق الخرطوم بالمركز الرابع.

وحقق منتخب مصر للبنات فوزًا ساحقًا بالمباراة النهائية، احتل المركز الأول في البطولة، وجاء بعوث وسط بالمركز الثاني.