أخبار مصر | برلماني: دمج الشباب المصري والعربي والأفريقي بأسوان يكسبهم الخبرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: دمج الشباب المصري والعربي والأفريقي بأسوان يكسبهم الخبرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن ملتقى الشباب العربي والأفريقي المنعقد حاليًا في أسوان، يُمثل خطوة جديدة نحو ريادة مصر ودورها في القارة السمراء، مشيرًا إلى أن الملتقى يعمل على دمج الشباب المصري والعربي والأفريقي، ويكسبهم الخبرات، ويخلق منصة لتبادل الخبرات والآراء والأفكار والتجارب الناجحة.

وأضاف "وطني"، أن انطلاق المنتدى بمشاركة 1500 شاب أفريقي، يُعطي الفرصة لتكوين كيان جديد من الشباب العربي والأفريقي يكون له دور مختلف في خلق المزيد من الأفكار لتنمية القارة الأفريقية ولتوطيد سبل التعاون ما بين مختلف دول القارة فى كافة المجالات والقضايا الهامة وعلى رأسها مكافحة الإرهاب.

وأشار نائب مستقبل وطن، إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد أول رئيس يقوم بمثل هذه المبادرات لدعم الشباب، وإنشاء منصة تجميعهم في مكان واحد للنقاش حول موضوعات مختلفة، والاشتراك معا في فعاليات تتضمن جلسات نقاشية وورش عمل، يتم الاستفادة منها علي أرض الواقع.

وانطلقت فعاليات ملتقي الشباب العربي والإفريقي من مدينة أسوان "عاصمة الشباب الإفريقي"، اليوم السبت، والتي تمتد على مدار 3 أيام من (16-18 مارس 2019)، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتدور أجندة الملتقى حول العديد من القضايا والموضوعات التي تخص قضايا وتحديات المنطقة العربية والقارة الأفريقية، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام 2019، كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب العالم العربي والأفريقي، بالإضافة إلى كما ضم العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية.