أخبار مصر | Dawri Plus بث مباشر مباراة الاهلي والهلال | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين اليوم (اون لاين) live

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Dawri Plus بث مباشر مباراة الاهلي والهلال | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين اليوم (اون لاين) live

يحل نادي أهلي جدة ضيفاً ثقيلاً على الهلال اليوم الأحد 17 مارس 2019 وذلك في إطار مباراة ذهاب دور نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال في كلاسيكو سعودي قوي.

Dawri Plus بث مباشر مباراة الاهلي والهلال | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين اليوم (اون لاين) live

تنطلق ضربة بداية مباراة أهلي جدة مع الهلال على ملعب الأخير "جامعة الملك سعود" بالرياض وذلك في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:30 بتوقيت دولة الإمارات.

Dawri Plus بث مباشر مباراة الاهلي والهلال | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين اليوم (اون لاين) live

وتأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي بعد تخطي الوصل الإماراتي بصعوبة بالغة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3 حيث انتهى الذهاب بـ2-2 بينما فاز الراقي بالإياب 2-1.

Dawri Plus بث مباشر مباراة الاهلي والهلال | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين اليوم (اون لاين) live

بينما لم يجد نادي الهلال أي صعوبة في الفوز على الاتحاد السكندري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-0 حيثُ انتهت المباراة الأولى بثلاثية نظيفة بينما انتهى الإياب بالتعادل السلبي.

Dawri Plus بث مباشر مباراة الاهلي والهلال | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين اليوم (اون لاين) live

وستكون مباراة الإياب بين الأهلي والهلال على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة وذلك يوم 15 أبريل القادم في مباراة حاسمة بين الطرفين والفائز من هذا اللقاء سيواجه النجم الساحلي أو المريخ السوداني.

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Dawri Plus بث مباشر مباراة الاهلي والهلال | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين اليوم (اون لاين) live

وستكون مباراة الهلال مع الأهلي في كأس زايد مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي ومحمد الشامسي، فيما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.

Dawri Plus بث مباشر مباراة الاهلي والهلال | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين اليوم (اون لاين) live

سيكون النادي الأهلي على موعد مع مباراة نارية عندما يحل ضيفاً على منافسه الهلال في ذهاب دور نصف بطولة كأس زايد للأندية الأبطال وذلك مساء اليوم الأحد والموافق 17 مارس 2019.

Dawri Plus بث مباشر مباراة الاهلي والهلال | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين اليوم (اون لاين) live

يستضيف الهلال منافسه الأهلي على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:30 بتوقيت دولة الإمارات.

Dawri Plus بث مباشر مباراة الاهلي والهلال | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين اليوم (اون لاين) live

وصعد النادي الأهلي للدور نصف النهائي بعد تخطي الوصل الإماراتي بصعوبة بالغة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3 حيث انتهى الذهاب بـ2-2 بينما فاز الراقي بالإياب 2-1.

Dawri Plus بث مباشر مباراة الاهلي والهلال | يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والهلال اون لاين اليوم (اون لاين) live

فيما تخطى نادي الهلال بقيادة مدربه زوران ماميتش منافسه الاتحاد السكندري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-0 حيثُ انتهت المباراة الأولى بثلاثية نظيفة بينما انتهى الإياب بالتعادل السلبي.