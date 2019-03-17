أخبار مصر | 6 أبريل.. انطلاق المؤتمر الدولي الثامن لكلية الجراحين الأمريكية في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 أبريل.. انطلاق المؤتمر الدولي الثامن لكلية الجراحين الأمريكية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد القسم المصري لكلية الجراحين الأمريكية مؤتمره الدولي الثامن بمركز مصر الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس، خلال أيام 6 و7 و8 من شهر أبريل القادم، برئاسة الدكتور محيى البنا محافظ القسم المصري لكلية الجراحين الأمريكية وأستاذ جراحات السمنة والمناظير والغدد بطب عين شمس والدكتور علاء إسماعيل أستاذ جراحة الكبد بطب عين شمس ورئيس القسم المصري بكلية الجراحين الأمريكية والخبير الدولي البروفيسور عادل رمزي، والدكتور عمر شريف عمر أستاذ جراحات الثدي بكلية الطب جامعة القاهرة وسكرتير عام المؤتمر الذي سيستعرض الجديد في جراحة أورام الثدي خلال ٤ جلسات تناقش كل ما يخص جراحة الثدي، إذ يضع فيها معايير جرّاح الثدي المتخصص.

ويقدم الدكتور جمال عميرة أستاذ جراحة الأورام بحثا فى جراحة أورام الغشاء البريتونى والجهاز الهضمى بأحدث تقنيات الHIPEC، إذ يقدم الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس قسم الجراحة بطب عين شمس أحدث معايير جراحة أورام القولون والمستقيم.

Advertisements

ويشارك ضمن جلسات المؤتمر البروفيسور ستانلى أشلى رئيس قسم الجراحة بمستشفيات جامعة هارفارد، الذي سيحاضر حول أمراض البنكرياس خاصة التهابات البنكرياس وأورام البنكرياس والتهابات المرارة والأساليب الحديثة فى استئصال المرارة بالمنظار في حالات الالتهاب الحاد.

وتشارك في المؤتمر الدكتورة ليزا ماريا بومبا جونزايز أستاذ جراحة السمنة من المكسيك والدكتورة هيذر بوجارد أستاذ جراحة الفتق من جنوب إفريقيا.

كما يناقش المؤتمر برامج تدريب الجراحات في إفريقيا، وسبل التعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي في تخصصات الجراحة المختلفة لرفع المستوى العلمي للأساتذة والأطباء في القارة السمراء وتقديم الدعم الطبي والتقني واللوجستي لهم، ترسيخا للدور المصري القيادى في إفريقيا.