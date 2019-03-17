أخبار مصر | kooora plus كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاهلي والهلال بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

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kooora plus كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاهلي والهلال بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

تنطلق ضربة بداية مباراة أهلي جدة مع الهلال على ملعب الأخير "جامعة الملك سعود" بالرياض وذلك في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:30 بتوقيت دولة الإمارات.

kooora plus كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاهلي والهلال بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

وتأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي بعد تخطي الوصل الإماراتي بصعوبة بالغة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3 حيث انتهى الذهاب بـ2-2 بينما فاز الراقي بالإياب 2-1.

kooora plus كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاهلي والهلال بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

بينما لم يجد نادي الهلال أي صعوبة في الفوز على الاتحاد السكندري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-0 حيثُ انتهت المباراة الأولى بثلاثية نظيفة بينما انتهى الإياب بالتعادل السلبي.

kooora plus كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاهلي والهلال بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

وستكون مباراة الإياب بين الأهلي والهلال على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة وذلك يوم 15 أبريل القادم في مباراة حاسمة بين الطرفين والفائز من هذا اللقاء سيواجه النجم الساحلي أو المريخ السوداني.

kooora plus كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاهلي والهلال بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

وستكون مباراة الهلال مع الأهلي في كأس زايد مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي ومحمد الشامسي، فيما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.

kooora plus كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاهلي والهلال بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

سيكون النادي الأهلي على موعد مع مباراة نارية عندما يحل ضيفاً على منافسه الهلال في ذهاب دور نصف بطولة كأس زايد للأندية الأبطال وذلك مساء اليوم الأحد والموافق 17 مارس 2019.

kooora plus كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاهلي والهلال بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

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يستضيف الهلال منافسه الأهلي على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:30 بتوقيت دولة الإمارات.

kooora plus كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاهلي والهلال بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

وصعد النادي الأهلي للدور نصف النهائي بعد تخطي الوصل الإماراتي بصعوبة بالغة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3 حيث انتهى الذهاب بـ2-2 بينما فاز الراقي بالإياب 2-1.

kooora plus كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاهلي والهلال بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

فيما تخطى نادي الهلال بقيادة مدربه زوران ماميتش منافسه الاتحاد السكندري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-0 حيثُ انتهت المباراة الأولى بثلاثية نظيفة بينما انتهى الإياب بالتعادل السلبي.

kooora plus كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاهلي والهلال بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

وسيلاقي الأهلي خصمه الهلال في الإياب على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة وذلك يوم 15 أبريل القادم في مباراة حاسمة بين الطرفين والفائز من هذا اللقاء سيواجه النجم الساحلي أو المريخ السوداني.

kooora plus كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاهلي والهلال بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

وسيتم نقل مباراة الهلال مع الأهلي في كأس زايد، عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD بتعليق الثنائي المتألق علي سعيد الكعبي ومحمد الشامسي، كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.

kooora plus كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاهلي والهلال بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD: عبر القمر Nilesat 101/102 والتردد 12467 والترميز 27500 أفقي.

kooora plus كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة الاهلي والهلال بث مباشر | رابط يلا شوت | كورة اون لاين

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