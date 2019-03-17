أخبار مصر | أمين شباب حزب الحرية: "جيلنا محظوظ بوجود الرئيس السيسي على رأس السلطة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين شباب حزب الحرية: "جيلنا محظوظ بوجود الرئيس السيسي على رأس السلطة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد مهنى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين شباب حزب الحرية المصري، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية اليوم، يؤكد على أن جيلنا محظوظ بوجوده على رأس السلطة في مصر.

وأكد "مهنى"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يؤكد ثقته في الشباب المصري وسعيه الدائم والحقيقي لإيجاد تواصل مباشر وفعال مع الشباب، وأنه لديه رغبة شديدة في الاستماع لهم، وتلبية متطلباتهم إيمانا منه بقدرة الشباب المصري على مشاركته في رحلة بناء الوطن، وتابع: "إننا كجيل شبابي نرى هذه الثقة لأول مرة من القيادة المتواجدة في قدراتنا، ونشعر برغبة أكيدة في تمكين ووضع الشباب في المناصب القيادية عقب تأهيلهم بشكل حقيقي"، موضحًا أن حديث الرئيس في افتتاح فعاليات الملتقى يؤكد على إيمانه الشديد أن حلم التكامل العربي الأفريقي لن يتحقق إلا من خلال الشباب الذي يحلم بمستقبل أفضل لبلاده، وهذا ما يؤكد رؤية مصر الجديدة التي فتحت الباب للشباب المصري.

وتابع: "إن الدولة تسعى إلى إعادة تحقيق حلم التكامل العربي الأفريقي بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين، يستفيد منها شعوب الأقليمين من خلال الاستعانة بقدرات وأمكانيات الشباب العربي والأفريقي في صياغة أطر واضحة لتحقيق هذا التكامل؛ لذا فستكون فترة رئاسة مصر للأتحاد الأفريقي مختلفة تماما عن سابقيها".