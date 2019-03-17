أخبار مصر | مدير إدارة المساجد: لا يأتي الفساد إلا إذا انحرف الناس عن منهج الله

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير إدارة المساجد: لا يأتي الفساد إلا إذا انحرف الناس عن منهج الله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة الأوقاف ندوة علمية كبرى تحت عنوان: "حماية المستهلك في ضوء الشريعة الإسلامية " بمسجد" النور بالعباسية "، حاضر فيها كل من الدكتور أسامة فخري الجندي – مدير إدارة المساجد بالديوان العام، والدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ عطية – إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله تعالى عنها ) ، والشيخ عباس فتح عباس صالح – إمام مسجد النور .

وفي بداية كلمته أكد الدكتور أسامة فخري الجندي – مدير إدارة المساجد بالديوان العام أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقق للإنسان إنسانيته ، من أجل ذلك أنزل الله (عز وجل) القيم التي تحفظ للإنسان حياته ، وتحقق له السعادة والطمأنينة والاستقرار ، وتدفع عنه الظلم والجور ، وتضبط حركته مع نفسه ومع الناس جميعًا، ومن هذه القيم الأمانة ، والصدق ، والتعاون ، والإتقان ، وعدم الجشع ، والاستغلال وغيرها ، ومن ثَمَّ فعلى الإنسان أن يلتزم بتلك القيم ، وإلا وقع في الفساد ، ولا يأتي الفساد إلا إذا انحرف الناس عن منهج الله ، وقد أكد النبي (صلى الله عليه وسلم) تلك القيم فقال: "إِنَّ الْهَدْيَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ" .

وأوضح أن حماية المستهلك في ضوء الشريعة الإسلامية تأتي على مسارين : الأول : يتعلق بحماية المستهلك نفسه ، وهذا يتحقق بالترشيدٍ في حاجياته دون إسراف أو تبذير ، قال تعالى :"وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، والثاني يتعلق بتوجيه المتعامل مع المستهلك ، بحيث يتحلى بالصدق والأمانة وعدم الغش في عرض المنتج للمستهلك ، لأجل ذلك كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يتابع بنفسه حركة السوق ، فعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنَّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مرَّ على صبرة طعام ، فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللًا ، فقال: (ما هذا يا صاحب الطَّعام؟ قال: أصابته السَّماء يا رسول الله ، قال: أفلا جعلته فوق الطَّعام كي يراه النَّاس؟ من غشَّ فليس منِّي.

Advertisements

وفى ختام كلمته أوضح أن الإسلام نهى عن التطفيف المركب فى الكيل والميزان ، لأن التطفيف ينقص الميزان ويبخس الناس أشياءهم ، ومن هنا أنزل الله عز وجل منهجا يضمن سعادة الحياة وسلامتها ، قال تعالى :"وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا"، وهذه الآية الكريمة تجعلنا ندرك أن الله (عز وجل) أكد على الدقة في الميزان خاصة ، لأنه مجال واسع للغش والخداع وأكل أموال الناس.

وفي بداية كلمته أكد الدكتور عبد الخالق صلاح عبد الحفيظ عطية – إمام مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) أن حقَّ العيشِ الكريمِ مكفولٌ لكل إنسانٍ ، وعلى المسلمين- أفرادًا وجماعاتٍ بما تفرضُه عليهم نوازعُهم الإنسانيَّةُ ، وتوجبُه ثوابتُهم الإيمانيَّةُ - أن يُرسِّخوا هذا المفهومَ في نفوسِهم ويحققوا وجودَه في حياتِهم ، ويُراعوا حضورَه حالَ تعاملِهم أخذًا وعطاءً ، بيعا وشراءً مع بني جنسِهم ؛ حتى يَسودَ التَّوادُّ والتَّحابُّ بينهم ويشيعَ التَّعاونُ والتآزرُ في معاملاتِهم ، فيُحبُّ كلٌّ منهم للآخرِ ما يحبُّه لنفسِه، ويكرهُ له ما يكرهُهُ لنفسِه ، وهو ما يقتضيه الإيمانُ الَّذي يعنيه الرسولُ (صلَّى الله عليه وسلَّم) في قولِه: (لا يؤمنُ أحدُكُم حتَّى يحبَّ لأخيه ما يُحبُّ لنفسِه.

وفي ختام كلمته أوضح أن الغشِّ والتدليسِ منهيٌ عنهما فى الشرع الحنيف لذا يقول صلَّى الله عليه وسلَّم مَن غشَّنا فليس منَّا، كما حرم الإسلامُ - حِمايةً للمستهلكِ - التلاعبَ بالأسعارِ عن طريق النَّجَشِ؛ وهو : أن يزيدَ الإنسانُ في ثَمنِ السلعةِ وهو لا يريدُ شِراءَها إنَّما فقط لدفعِ الآخرين لشرائِها ، وقد يكون ذلك بتواطُؤٍ بين البائعِ والنَّاجشِ .

وفي بداية كلمته أكد الشيخ عباس فتح عباس صالح – إمام مسجد النور - أنَّ القرآن الكريم قد ضبط ميزان التعامل بين التاجر والمستهلك بأهم قاعدة وميزان سبق كل الدعوات العالمية وهو ما جاء في قوله تعالى: " إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" وقد بين النبي (صلَّى الله عليه وسلَّم) هذه القاعدة في التعامل حيث قال :" رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى" .