أخبار مصر | Al-Hilal بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال والاهلي اليوم 17 مارس في البطولة العربية kora star

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Al-Hilal بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال والاهلي اليوم 17 مارس في البطولة العربية kora star

تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية نحوم ملعب جامعة الملك سعود من أجل الاستمتاع بمشاهدة كلاسيكو الهلال والأهلي وهذه المرة لن تكون في مسابقة الدوري المحلي بل سيتنافسان في دور نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

Al-Hilal بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال والاهلي اليوم 17 مارس في البطولة العربية kora star

ويحل نادي أهلي جدة ضيفاً ثقيلاً على الهلال اليوم الأحد 17 مارس 2019 وذلك في إطار مباراة ذهاب دور نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال في كلاسيكو سعودي قوي.

وتنطلق ضربة بداية مباراة أهلي جدة مع الهلال على ملعب الأخير "جامعة الملك سعود" بالرياض وذلك في تمام الساعة الـ7:30 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:30 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:30 بتوقيت دولة الإمارات.

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Al-Hilal بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال والاهلي اليوم 17 مارس في البطولة العربية kora star

وتأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي بعد تخطي الوصل الإماراتي بصعوبة بالغة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-3 حيث انتهى الذهاب بـ2-2 بينما فاز الراقي بالإياب 2-1.

Al-Hilal بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال والاهلي اليوم 17 مارس في البطولة العربية kora star

بينما لم يجد نادي الهلال أي صعوبة في الفوز على الاتحاد السكندري بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-0 حيثُ انتهت المباراة الأولى بثلاثية نظيفة بينما انتهى الإياب بالتعادل السلبي.

وستكون مباراة الإياب بين الأهلي والهلال على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة وذلك يوم 15 أبريل القادم في مباراة حاسمة بين الطرفين والفائز من هذا اللقاء سيواجه النجم الساحلي أو المريخ السوداني.

وستكون مباراة الهلال مع الأهلي في كأس زايد مذاعة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 HD بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي ومحمد الشامسي، فيما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة المباراة عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.