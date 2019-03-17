أخبار مصر | خريجة بالأزهر تشتكي من تعنت شؤون الطلاب: "الوظيفة هتضيع مني عشان الجامعة مافيهاش ورق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خريجة بالأزهر تشتكي من تعنت شؤون الطلاب: "الوظيفة هتضيع مني عشان الجامعة مافيهاش ورق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكت منة رمضان، خريجة دراسات إنسانية قسم لغات وترجمة بجامعة الأزهر، إدارة الجامعة، بعد أن تسببت في ضياع وظيفة منها نتيجة لتعنت موظفة شئون الطلاب في استخراج الشهادة المؤقتة، وهي إحدى الأوراق المطلوبة للوظيفة.

وقالت منة، إنها تقدمت بطلب لاستخراج النتيجة منذ الأحد الماضي، إلا أنها فوجئت بالموظفة تخبرها بعدم استخراج النتيجة قبل عشرة أيام .

وأشارت إلى أنها عندما ذهبت اليوم لاستخراج النتيجة مرة أخري فوجئت بالموظفة تخبرها بأنه لا يوجد ورق بالجامعة لاستخراج شهادتها.

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وتقول منة: "الوظيفة هتضيع مني عشان جامعة الأزهر مفيهاش ورق ده يرضي مين".

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واصل مجمع البحوث الإسلامية تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للباحثين بالمجمع لتأهيلهم على التعامل مع القضايا البحثية المختلفة بمنهجية علمية تمنحهم القدرة على تفنيد الشبهات المثارة حول النصوص الشرعية والرد عليها بمنهجية واضحة تدحض المغالطات الفكرية التي تروجها جماعات العنف والإرهاب.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إنه انطلاقا من أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها الكثير من الباحثين هي مشكلة المنهج، فكان لا بد من تدريب الباحثين بالمجمع ضمن فعاليات الدورة التدريبية المنعقدة حاليًا على كيفية تطبيق المنهجية العلمية في تحرير المسائل العلمية والرد على الشبهات بأسلوب علمي سليم يدرك الباحث من خلاله دلالات النصوص الشرعية، فيستطيع أن يدرك المتغيرات ويقوم بوضع الحلول التي تتناسب مع مقاصد الشريعة.