أخبار مصر | برلمانية: منتدى أسوان فرصة لبناء جسور قوية بين الشباب العربي والأفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: منتدى أسوان فرصة لبناء جسور قوية بين الشباب العربي والأفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب، إن منتدى الشباب العربي الأفريقي، بمحافظة أسوان، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، فرصة لبناء جسور قوية للعلاقات بين الشباب العربي والأفريقي.

وأشارت "المصري" في بيان لها اليوم الأحد، أن الملتقى يأتي تنفيذا لتوصيات مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ، وسيكون له دور فى للتعرف على عادات وتقاليد المجتمعات العربية والأفريقية، وتبادل الأفكار والآراء ووجهات النظر بين الشباب المصري والعربي والإفريقي.

وأضافت عضو مجلس النواب أن الملتقى سيشهد مناقشة الموضوعات المشتركة بين مجتمعات الدول العربية والأفريقية، ووضع حلول لبعض المشكلات المشتركة التي قد تمس المنطقتين، وهذا يعني أن مصر حريصة على صناع جيل من الشباب قادر على بناء الدول وأن الشباب هم العنصر الفعال فى بناء الدول وحمل الراية في المستقبل.