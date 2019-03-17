أخبار مصر | اتحاد الأطباء العرب يهنئ أطباء مصر بيوم الطبيب المصرى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الأطباء العرب يهنئ أطباء مصر بيوم الطبيب المصرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب، باسم الأمانة العامة للاتحاد بخالص التهنئة القلبية لأطباء مصر بمناسبة احتفالات يوم الطبيب المصرى الذى يوافق 18 مارس، متمنيًا لهم دوام التفوق والتميز المهنى والأخلاقى.

وتقيم نقابة الأطباء، بحضور وزيرة الصحة هالة زايد ونقيب الأطباء حسين خيرى وأعضاء مجلس النقابة، حفلها السنوى بيوم الطبيب المصرى 18 مارس وهو يوم الطبيب العالمى وذلك اعترافا بفضل الأطباء وتكريمًا للمتميزين منهم.

وفى مصر تحتفل النقابة فى نفس اليوم الذى يوافق ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب فى مصر والشرق الأوسط فى أبى زعبل 18 مارس عام 1827.

ويتم خلال الاحتفال تكريم الأطباء المتميزين من كل محافظات مصر وكذلك تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات وشهداء المهنة ومن تصدوا للدفاع عنها، وشخصيات عامة لها تأثير مجتمعي متميز وبعض الكُّتاب والإعلاميين، وتقام الاحتفالية يوم الاثنين القادم فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا بدار الحكمة.

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نرشح لكم: "الصيادلة": حذف المرشحين على أكثر من مقعد حال عدم تنازلهم عن أحدهما

طالبت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى بنقابة الصيادلة، كافة المُرشحين بالانتخابات، على أكثر من مقعد، بالنقابة العامة، والنقابات الفرعية بالمحافظات، التنازل فى فترة التنازلات، والتى تمتد حتى الخامسة من مساء غدٍ الاثنين، مشيرة إلى أنه فى حال عدم الاستجابة فسيتم حذف المُرشح من جميع المقاعد، ليتم إعلان الكشوف بعد التنازلات من الثلاثاء 19 إلى الخميس 21 مارس الجارى لمدة 3 أيام.

وأوضحت اللجنة، أنه فى حال ترشح العضو على مقعد النقيب أو عضو فوق السن، أو عضو تحت السن، فإنه يستوجب أن يكون مضى على قيده بالجدول العام أكثر أو أقل من 15 سنة فى 16 أبريل 2019، وهو نفس اليوم المقرر التصويت بالانتخابات خلاله.

وكانت اللجنة قد أعلنت القوائم الأولية للأسماء المُرشحين بالانتخابات، وتضمنت القائمة 23 مرشحا على مقعد النقيب العام.

ومن المقرر إجراء التصويت بالانتخابات فى النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، الثلاثاء 16 أبريل المقبل، لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وعضوية المجلس.