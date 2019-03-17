أخبار مصر | نقابة المهندسين تدين حادث نيوزيلندا الإرهابي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المهندسين تدين حادث نيوزيلندا الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت نقابة المهندسين المصرية برئاسة هاني ضاحي النقيب العام، ومكتب النقابة والمجلس الأعلي، الحادث الإرهابي الذي وقع صباح الجمعة الماضي، على مسجدين بنيوزيلندا، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المصلين.

وتستنكر النقابة بأشد العبارات مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف إلي زعزعة الأمن والاستقرار في العالم كله، مؤكدة أن ماحدث هو جريمة في حق الإنسانية.

وتهيب بالجميع الوقوف بحزم ضد كل القوى التي تنتهك الحقوق وتماىس الإرهاب لتنفيذ جرائم جبانة، مشيرة إلي أن "الإرهاب لادين ولا وطن له".