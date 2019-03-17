شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين شريف خاطر عميدًا لـ«حقوق المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت جامعة المنصورة، الأحد، عن صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين الدكتور شريف يوسف خاطر عميدا لكلية الحقوق بجامعة المنصورة لمدة 3 سنوات اعتبارا من ١٦ مارس ٢٠١٩.
ويشغل الدكتور شريف خاطر منصب عميد الكلية للمرة الثانية على التوالي وكان يشغل ملحق ثقافي بالمكتب الثقافي المصري، من 23/10/2011 إلى 31/10/2014
وعمل خاطر، مدير لمركز الخدمات المعرفية والمعلوماتية القانونية- من 12/2/2010 إلى 22/10/2011، وقائم بعمل رئيس مجلس قسم القانون العام- من 7/2/2010 إلى 31/7/2011، ومستشار قانونى لنائب رئيس الجامعة لشئون فرع دمياط- من 13/2/2008 إلى 31/7/2011، وعضو مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة- من 28/10/2006 إلى 6/10/2011.
كانت هذه تفاصيل خبر قرار جمهوري بتعيين شريف خاطر عميدًا لـ«حقوق المنصورة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.