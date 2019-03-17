شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين شريف خاطر عميدًا لـ«حقوق المنصورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة المنصورة، الأحد، عن صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيين الدكتور شريف يوسف خاطر عميدا لكلية الحقوق بجامعة المنصورة لمدة 3 سنوات اعتبارا من ١٦ مارس ٢٠١٩.

ويشغل الدكتور شريف خاطر منصب عميد الكلية للمرة الثانية على التوالي وكان يشغل ملحق ثقافي بالمكتب الثقافي المصري، من 23/10/2011 إلى 31/10/2014

وعمل خاطر، مدير لمركز الخدمات المعرفية والمعلوماتية القانونية- من 12/2/2010 إلى 22/10/2011، وقائم بعمل رئيس مجلس قسم القانون العام- من 7/2/2010 إلى 31/7/2011، ومستشار قانونى لنائب رئيس الجامعة لشئون فرع دمياط- من 13/2/2008 إلى 31/7/2011، وعضو مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة- من 28/10/2006 إلى 6/10/2011.