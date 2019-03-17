شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تعلن إطلاق جائزة التميّز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، الأحد، إطلاق جائزة التميز الفنى والتى تعد الأولى من نوعها وتمنح بالتعاون بين أكاديمية الفنون بالقاهرة برئاسة الدكتور أشرف زكى وأكاديمية الفنون بروما برئاسة الدكتورة جيهان زكى، لإثراءً لمواهب النابغين وإيماناً بأهمية دعمهم في الفنون والثقافة وحرصاً على تواصلهم وإطلاعهم على الفكر العالمى الحديث وإيجاد الفرصة للتلاقي بالدوائر العالمية المتخصصة في استعادة لتاريخ عريق من البعثات الفنية الخارجية، كما أشارت إلى مواصلة جائزة الدولة للإبداع الفني لأداء رسالتها الهادفة إلى تنمية قدرات وخبرات المفكرين والفنانين بغرض الابتكار والتجديد.

من جانبه، قال الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، بحسب بيان، إن جائزة التميز الفني ينالها الطالب الأول من أبناء معاهد الأكاديمية بالقاهرة (الفنون المسرحية – الكونسرفتوار- البالية- السينما- الموسيقى العربية- النقد الفني- الفنون الشعبية) حيث يقضي الفائزون بها شهرًا في روما يتضمن زيارات ميدانية للمتاحف والمؤسسات الثقافية والفنية والأكاديميات الفنية إلى جانب محاضرات نظرية حول إدارة المؤسسات الثقافية والدبلوماسية الثقافية.

وعن جائزة الدولة للإبداع الفني، قالت الدكتورة جيهان زكي، إن أكاديمية الفنون بروما استقبلت هذا العام دفعة «سحاب ألمظ» والتي نالها كل من عمرو عبدالحليم محمد في مجال الإدارة الثقافية وأحمد سعيد عبدالرازق في مجال تصميم الرقص المسرحي، ونوهت إلى أن 2019 يواكب مرور 90 عام على تأسيس أكاديمية الفنون بروما حيث دأبت منذ عام 1929 على احتضان شباب الفنانين والمثقفين المصريين ورعايتهم ونجحت إسهاماتها في إنتاج جيل من الرواد والمبدعين المصريين الذين سطرت أسمائهم بحروف من نور في سماء الثقافة والفنون منهم الفنان يوسف كامل، عبدالقادر رزق، محمد ناجي وغيرهم من قادة مسيرة التنوير في المجتمع المصري.