شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقى جزيرة "بالى" الإندونيسية ومصرع سائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس "ريختر" ، اليوم ،الأحد، مناطق من مقاطعة "نوسا تنجارا " شرقي جزيرة بالي الإندونسية، مما أسفر عن مصرع سائحين "اثنين " ، وإصابة عدد آخر جراء انهيارات أرضية نجمت عن الزلزال.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن المتحدث باسم حكومة المقاطعة موجادين موهاس ، قوله إن الزلزال نجم عنه انهيارات أرضية أدت إلى حصار نحو أربعين سائحا في منطقة شلالات "تيو كليب" السياحية ، التابعة لمنطقة "لومبوك " الشمالية، أغلبهم يحملون الجنسية الماليزية.

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وأضاف أن عمليات الإنقاذ لازالت جارية ، وأنه تم إجلاء حوالي خمسة من المحاصرين ، وأنه لم يؤد إلى حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

يذكر أن إندونيسيا تقع فيما يعرف ب"منطقة الحزام الناري " التي تنشط بها الزلازل والبراكين في المحيط الهادي.