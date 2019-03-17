شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقى جزيرة "بالى" الإندونيسية ومصرع سائحين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس "ريختر" ، اليوم ،الأحد، مناطق من مقاطعة "نوسا تنجارا " شرقي جزيرة بالي الإندونسية، مما أسفر عن مصرع سائحين "اثنين " ، وإصابة عدد آخر جراء انهيارات أرضية نجمت عن الزلزال.
ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن المتحدث باسم حكومة المقاطعة موجادين موهاس ، قوله إن الزلزال نجم عنه انهيارات أرضية أدت إلى حصار نحو أربعين سائحا في منطقة شلالات "تيو كليب" السياحية ، التابعة لمنطقة "لومبوك " الشمالية، أغلبهم يحملون الجنسية الماليزية.
وأضاف أن عمليات الإنقاذ لازالت جارية ، وأنه تم إجلاء حوالي خمسة من المحاصرين ، وأنه لم يؤد إلى حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".
يذكر أن إندونيسيا تقع فيما يعرف ب"منطقة الحزام الناري " التي تنشط بها الزلازل والبراكين في المحيط الهادي.
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب شرقى جزيرة "بالى" الإندونيسية ومصرع سائحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.