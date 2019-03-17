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اعرف نتيجة تعاقدات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الرسمى نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث يستطيع المتقدم معرفة النتيجة وما إذا كان ناجحا أم راسبا من خلال الدخول بالرقم القومى.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت إضافة درجات الرأفة ووصول أعداد الناجحين فى المسابقة إلى 46 ألفا و940 ناجح وناجحة بنسبة 71%، وعدد الراسبين 18 ألفا و621 راسب وراسبة، مؤكدة أنه يتم التواصل مع وزارة التعليم العالى للعمل سويا على تحسين مهارات المعلم الذى يتم تخريجه ليكون مواكبا مع التطورات الحديثة وآلياتها، وأنه لن يتم تعيين إلا للأفضل وسوف توضع معايير مختلفة في المسابقات القادمة ،للتقديم اضغط هنا.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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