شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نتيجة تعاقدات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الرسمى نتيجة مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث يستطيع المتقدم معرفة النتيجة وما إذا كان ناجحا أم راسبا من خلال الدخول بالرقم القومى.
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