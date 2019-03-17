"مصر نقطة التلاقي".. صفحة السيسي تنشر فيديو عن فعاليات ملتقى الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
نشرت صفحة الرئيس عبدالفتاح السيسي بموقع "فيسبوك"، فيديو لفعاليات اليوم الأول لملتقى الشباب العربي والأفريقي، الذي بدأت فعالياته أمس السبت بمدينة أسوان.
وقال السيسي: "نقطة التلاقي بين التاريخ والمستقبل.. بين أفريقيا والعرب، هي النقطة التي يرتبط بها الجميع وترتبط بالجميع، هي مصر .. تحيا مصر".
بدأت فعاليات ملتقى الشباب العربي والأفريقي، أمس السبت، بمدينة أسوان، وتستمر حتى الـ18 من مارس الجاري.
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