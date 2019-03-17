صور| ربط الطريق بميناء الدخيلة.. تفاصيل جولة "الوزير" الأولى بالأسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

وجه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة الانتهاء من ميناء الدخيلة، أبريل المقبل.

وقال الوزير، خلال الجولة تفقدية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، إن المشروع عبارة عن إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي؛ لحل الاختناقات الحالية في مخارج ومداخل الميناء والتي تؤدي إلى اختناقات بطريق الإسكندرية العجمي كما تقلل الاستفادة المثلى بإمكانات الميناء الكبيرة ورفع كفاءة الحركة من وإلى ميناء الدخيلة بالإضافة إلى أن المشروع يستهدف نقل حركة الميناء والمنطقة الصناعية والتي تصل إلى 3500 شاحنة يوميًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات إلى الطريق السريع (الطريق الدولي) مباشرة دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل وتؤدي إلى وقوع بعض الحوادث وتوقف حركة المرور في مناطق الدخيلة و العجمي بالبيطاش.

وحسب بيان، اليوم، تفقد وزير النقل، ساحة تخزين العربات وساحة تخزين الحديد بميناء الدخيلة، والأعمال الخاصة بتنفيذ محطة تداول وتخزين الصب السائل على مساحة 6000 متر مربع بالمنطقة الأولى بميناء الدخيلة والمقرر الانتهاء منها يونيو 2019.

وتوجه الوزير، لمتابعة أعمال تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية، وتابع معدلات تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54، ووجه الوزير بتكثيف الأعمال والإسراع في معدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات خاصة بهذه الأعمال للانتهاء من المشروع في يناير 2020.

ولفت إلى أن المشروع يساهم في سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبري الساحلي الدولي؛ ليخفف من الزحام والضغط المروري بشارع المكس ويقضي على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة التي تسبب الزحام وتضر بالطرق.

وتفقد الوزير، أعمال تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بالميناء والذي يُقام على مساحة 15 ألف متر مربع ويعتبر إضافة كبيرة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق، ثلاثة منها للتخزين الجمركي تستوعب حوالي 2800 سيارة، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، ويتكون من منشأ خرساني بموديل متكرر لتحقيق أنسب موديلات الإنشاء واستيعاب حركة السيارات، طبقاً لكود الجراجات المصري ومن المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة سنويًا، ووجه بتكثيف الأعمال للانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المحدد.