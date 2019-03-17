منافذ للسلع وندوات.. نشاط مكثف لمستقبل وطن في 9 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

واصل حزب مستقبل وطن فعالياته في إطار السياسة التي يتبناها الحزب من تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجاني وتوزيع العلاج على المرضى، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة بجميع محافظات الجمهورية.

وحسب بيان، الأحد، نظمت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة، منفذًا متحركًا لبيع اللحوم والمنتجات الغذائية، بأسعار مخفضة بعدة مناطق بدائرة قسم شرطة بدر، إلى جانب تنظيم فاعلية للكشف المجاني على مرضى السكر، وتنظيم قوافل تعليمية لمحو الأمية، بالإضافة إلى ندوة حول التعديلات الدستورية في القاهرة الجديدة.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، ندوتين تثقيفيتين حول أهمية التعديلات الدستورية، بمركز شباب الطالبية، ومقر أمانة الحزب في الصف، إلى جانب تنظيم حفل لتكريم الأمهات المثاليات بمقر أمانة الحزب بكرداسة.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة بني سويف، ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية وقافلة طبية في مختلف التخصصات وتم صرف العلاج وتوقيع الكشف الطبي بالمجان، ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا مجموعة من مجموعات التقوية لطلاب الثانوية العامة، إلى جانب تنظيم قافلتين طبيتين بهما مختلف التخصصات بمركز سمالوط بأبو قرقاص، تم خلالهما توقيع الكشف الطبي على المواطنين وصرف العلاج بالمجان.

ونظمت أمانة الحزب في الوادي الجديد، ندوتين تثقيفيتين، حول أهمية التعديلات الدستورية المرتقبة وتنظيم قافلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في الفرافرة، كما أقامت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج، حفلًا لتكريم الأم المثالية وحفظة القرآن الكريم، إلى جانب ندوة تثقيفية حول التعديلات الدستورية.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة محافظة القليوبية، قافلة طبية في مختلف التخصصات في مقر أمانة الحزب في قها، ونظمت أمانة الحزب في محافظة بورسعيد، ندوة حول التعديلات الدستورية المرتقبة.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة الحزب قافلة طبية للكشف على أمراض العيون، وصرف العلاج مجانًا للمواطنين، فيما أجرت القافلة عمليات بأسعار مخفضة، بقرية ميت الشيخ، مركز قطور.

وخصصت أمانة مستقبل وطن، بمحافظة بورسعيد منافذ متحركة لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، بأحياء "بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي".

وتولت أمانة الحزب في محافظة السويس، أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة الصناعات البحرية بالسويس، ونظمت أمانة الحزب في الإسماعيلية قافلة طبية، بالإضافة إلى ندوة حول التعديلات الدستورية بمركز التل الكبير، وأخرى في مركز فايد، بحضور 250 شخصًا، ونظمت أمانة مستقبل وطن بمحافظة الفيوم، عدة ندوات تثقيفية حول التعديلات الدستورية المنتظرة،

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم ملتقى توظيفي، بنادي قارون الرياضي، بحضور وزير القوى العاملة، ومحافظة الإقليم، وممثلين لـ 32 شركة ومصنعًا، وخلال الفعالية تم توفير أكثر من ألف فرصة عمل.

وفي الإسكندرية تم تنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للحزب، وإعلاميين، وشخصيات عامة، بنادي سيدي بشر، قسم المنتزه أول، وشهدت محافظة بني سويف، ندوة تثقيفية، حول التعديلات الدستورية أيضًا، بمقر الوحدة الحزبية بقرية كفر ابجيج، مركز الواسطى، فيما نظمت أمانة الإسماعيلية، ندوة عن التعديلات وأهميتها، بمركز شباب الصفا، دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا، ندوة تثقيفية، لتعريف المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية، بقرية بني موسى، مركز أبو قرقاص، فضلًا عن قافلة طبية بمنطقة الفكرية، بنفس المركز، وشهدت القافلة صرف العلاج مجانًا للمواطنين، بعد توقيع الكشف.

وواصل الحزب أنشطته بالمحافظات بشأن التعديلات الدستورية، ونظمت أمانة سوهاج ندوة تثقيفية، بمقر جمعية تنمية المجتمع، بقرية جهينة الغربية، مركز جهينة، فضلًا عن استمرار منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بمركزى "العسيرات - سوهاج".