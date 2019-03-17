"البحوث الإسلامية" يبدأ المقابلات الشخصية لمسابقة الإيفاد للخارج في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

بدأ مجمع البحوث الإسلامية، صباح الأحد، فعاليات الاختبارات الشفوية، والمقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الابتعاث الخارجي لدول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي، ممن اجتازوا الاختبارات التحريرية التي عُقدت بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة الشهر الماضي،لإتمام عملية اختيار أفضل الكوادر التي تمثل مصر والأزهر الشريف في الخارج.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في بيان، اليوم، إن الاختبارات الشفوية التي بدأت فعاليتها اليوم تُعدُّ المرحلة الثانية بعد مرحلة الاختبارات التحريرية ضمن مراحل اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى دول العالم خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري، حيث يعقب الاختبارات الشفوية المقابلات الشخصية، لتحديد أفضل الكفاءات التي سيتم إرسالها إلى الدول سواء على مستوى الأداء العلمي، أم على مستوى المظهر الخارجي والقدرة على التواصل مع الناس وتحقيق الأهداف المنشودة من تلك البعثات.

وأوضح "عفيفي" أن اللجان تشهد حالة من الحسم والدقة في الاختيار، حيث يشارك في اللجان الشفوية والمقابلات الشخصية نخبة متميزة من الأساتذة في تخصصات مختلفة من جامعة الأزهر.

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