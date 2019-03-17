في ختام فعاليات المجلس العربي للمياه.. مصر تفوز برئاسة الدورة الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تصوير- هاني رجب:

اختتمت فعاليات أعمال المجلس العربي للمياه، اليوم الأحد، بانتخاب الجمعية العمومية السنوية.

وفاز الدكتورمحمود أبوزيد، وزير الري الأسبق بإجماع رئاسة المجلس العربي للمياه، خلال دورته الخامسة 2019-2021.

حضر الاجتماعات، أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، وعدد من الوزراء العرب، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأكثر من 400 مشارك من أعضاء المجلس وممثلي الحكومات العربية والسفراء، والبعثات الدبلوماسية بالقاهرة، ومندوبي المنظمات الإقليمية والدولية، والمجتمع المدني والمنظمات الأهلية والشخصيات العامة وكتاب ومفكرين وإعلاميين.

وأجريت الانتخابات بنظام التصويت الحر المباشر لاختيار 20 عضوا جديدا بمجلس المحافظين، بجانب إقرار تعيين 22 مرشحا من قبل حكوماتهم و سلطاتهم الرسمية بالدول العربية.

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