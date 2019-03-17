برسوم 100 جنيه.. "التعليم" تعلن فتح باب تظلمات "العقود المؤقتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فتح باب التظلمات من نتائج اختبارات مسابقة العقود المؤقتة لسد عجز المعلمين بالمدارس، اعتبارًا من غدٍ الاثنين الموافق 18 مارس 2019، ولمدة أسبوع.

ويمكن للراغبين في التظلم من النتيجة، التوجه اعتبارًا من الغد، لأقرب مكتب بريدٍ أو فرعٍ للبنك الأهلي، لسداد الرسم المقررة بـ100 جنيه، على أن تجرى مراجعة الامتحان بديوان عام الوزارة اعتبارًا من الأسبوع المقبل.

ويمكن سداد الرسوم عن طريق رقم الحساب: 154307041671900004 بالبنك الأهلي، أو حساب هيئة البريد المصري رقم 0135112000283818.

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وكان الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، نصح من لم يحالفهم الحظ بعدم التظلم، مؤكدًا أن النتيجة صحيحة بنسبة 100%، لأن التصحيح جرى إلكترونيًا.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة اختبارات مسابقة التعاقد المؤقت مع المعلمين، اليوم الأحد، وبلغ عدد الناجحين 46.940 متقدم.

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