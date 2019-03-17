رئيس المفوضية الأفريقية ورئيس الكاف يصلان القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

وصل موسى فَقِيه، رئيس المفوضية الأفريقية، وأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وفرنسيس جوري مدير عام منظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية، مطار القاهرة الدولي، الأحد، قادمين من مطار أسوان الدولي عقب المشاركة في ملتقى الشباب العربي والأفريقي المنعقد بمحافظة أسوان، تمهيدا للعودة إلى بلادهم، وكان في استقبالهم السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه مع موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تطلع مصر لاستمرار التعاون والتنسيق الوثيق مع فريق العمل بالمفوضية لدفع عجلة العمل الأفريقي المشترك في مختلف المجالات خلال الرئاسة المصرية للاتحاد، بما يخدم مصالح القارة الأفريقية على نحو فعال .

وأكد الرئيس أهمية تضافر الجهود لتحقيق تطور ملموس على صعيد المجالات ذات الأولوية المطروحة على أجندة الاتحاد الأفريقي، لا سيما بالتركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي للاتحاد، والتعاون مع الشركاء الدوليين .