ندوات تثقيفية وقوافل طبية.. نشاط مكثف لمستقبل وطن بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

واصل حزب مستقبل وطن فاعلياته في إطار السياسة التي يتبناها الحزب من تنظيم ندوات تثقيفية وإقامة عدد من المنافذ لبيع المنتجات والسلع الأساسية وحملات للكشف المجاني وتوزيع العلاج على المرضى، للتخفيف عنهم من أعباء المعيشة بجميع محافظات الجمهورية.

وحسب بيان، الأحد، نظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية ندوة تثقيفية حول أهمية التعديلات الدستورية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للحزب، وإعلاميين، وشخصيات عامة، بنادي سيدي بشر، قسم المنتزه أول.

كما نظمت أمانة الحزب بمحافظة محافظة القليوبية، فعاليات وندوات لشرح الغرض من التعديلات الدستورية، وأهميتها في الوقت الحالي، بينها قرية زاوية بلتان مركز طوخ، وقرية حلابة مركز قليوب، والوحدة المحلية بمدينة كفر شكر، وقاعة نادي الطفل بقسم قليوب.

فيما نظمت أمانة الحزب بمحافظة السويس، ندوة تثقيفية، بعنوان "انزل.. شارك.. قول رأيك"، حول أهمية التعديلات الدستورية بمركز شباب السيد هاشم، دائرة قسم الجناين.

وشهدت محافظة بني سويف، ندوة تثقيفية، حول التعديلات الدستورية أيضًا، وذلك بمقر الوحدة الحزبية بقرية كفر ابجيج، مركز الواسطى، فيما نظمت أمانة الإسماعيلية، ندوة عن التعديلات وأهميتها، بمركز شباب الصفا، دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا، ندوة تثقيفية، لتعريف المواطنين بأهمية التعديلات الدستورية، بقرية بني موسى، مركز أبو قرقاص، فضلًا عن قافلة طبية بمنطقة الفكرية، بنفس المركز، وشهدت القافلة صرف العلاج مجانًا للمواطنين، بعد توقيع الكشف.

ومواصلة لأنشطة الحزب بالمحافظات بشأن التعديلات الدستورية، نظمت أمانة مستقبل وطن بمحافظة سوهاج ندوة تثقيفية، بمقر جمعية تنمية المجتمع، بقرية جهينة الغربية، مركز جهينة، فضلًا عن استمرار منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بمركزى "العسيرات - سوهاج".

وشهدت قاعة إدارة التموين بمركز الخارجة في الوادي الجديد، فعالية تثقيفية، حول أهمية التعديلات الدستورية، كما نظمت أمانة مستقبل وطن بالمحافظة قافلة لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة، بمدينة الفرافرة.

وفي محافظة الغربية، نظمت أمانة الحزب قافلة طبية للكشف على أمراض العيون، وصرف العلاج مجانًا للمواطنين، فيما أجرت القافلة عمليات بأسعار مخفضة، بقرية ميت الشيخ، مركز قطور.

وخصصت أمانة مستقبل وطن، بمحافظة بورسعيد منافذ متحركة لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، بأحياء "بورفؤاد - الشرق - العرب - الضواحي".

ونظمت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم ملتقى توظيفي، بنادي قارون الرياضي، بحضور وزير القوى العاملة، ومحافظة الإقليم، وممثلين لـ 32 شركة ومصنعًا، وخلال الفعالية تم توفير أكثر من ألف فرصة عمل.