مستقبل وطن: ملتقى الشباب العربي والأفريقي ترسيخ لمبدأ الحوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أكد المهندس أحمد صبري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين شباب الجمهورية لحزب مستقبل وطن، أن تنظيم ملتقى الشباب العربى والأفريقي، ترسيخ لمبدأ الحوار باعتباره الوسيلة المثلى للنقاش حول القضايا المشتركة والمصيرية، خاصة في ظل تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي حيث أصبح هناك العديد من القضايا والمشاريع الخاص بإفريقيا والتى تهدف مصر إلى حسمها خلال فترة رئاستها للاتحاد الإفريقى.

وأشاد "صبري"، في بيان، الأحد، بتنظيم ملتقى الشباب العربي الأفريقي الذى تستضيفه مدينة أسوان، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أنه فرصة حقيقية لبناء جسور ثقة بين شباب القارة الإفريقية والشباب العربي من خلال جلسات النقاش التي سيتم تنظيمها خلال المنتدى.

وأضاف أمين الشباب لحزب مستقبل وطن، أن عقد مثل هذه الملتقيات بشكل متواصل ودوري يضمن نجاحها وأيضا التأكد من تناولها لموضوعات تهم الشباب تدخل فيها مبادرات وأفكار تتواكب مع زمنهم وتطوره السريع، مشددا على ضرورة أن تكون هذه المتلقيات الشبابية منصات حوارية تأتي بأفكار يمكن أن يستفيد منها الشباب في حياتهم العملية.