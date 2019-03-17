انت الان تتابع الآثار: بدء المرحلة الثانية من تطوير منطقة أبو مينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الآثار خالد العناني

بدأت وزارة الآثارـ في المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة (أبو مينا) الأثرية ببرج العرب، وذلك بالتعاون مع محافظة الإسكندرية. وقال رئيس قطاع المشروعات المهندس وعد الله أبو العلا، في تصريح له، اليوم الأحد، إن مشروع تطوير المنطقة يتضمن رفع كفاءة لوحات الكهرباء والكنترول الخاصة بتشغيل الطلمبات، ورفع مواسير الأبار لعمل الصيانة والتطهير لها، وتعديل مناسيب خطوط الطرد، وتنمية بعض الآبار وعمل التجارب اللازمة لها، وذلك بحضور ممثلين عن معهد بحوث المياه والصرف.

وأضاف أبو العلا أن الطلمبات المخصصة للتركيب داخل الآبار لرفع المياه يبلغ عددها 170 طلمبة، وسيتم استلامها خلال الفترة المقبلة، حيث أنه يتم تصنيعها خصيصا في إيطاليا لهذا المشروع. من جانبه، أشار مدير عام آثار الإسكندرية والساحل محمد متولي، إلى أن مشروع التطوير تضمن أيضا إزالة الحشائش الموجودة داخل المنطقة،