محافظ قنا يأمر بتحقيق موسع في «وفاة طفلة الماسورة»

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أمر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اليوم الأحد، بفتح تحقيق موسع في واقعة وفاة الطفلة "سارة" التي سقطت في ماسورة مياه بعمق 30 مترا، في أثناء لهوها أمام منزلها بقرية "بركة" التابعة لمدينة نجع حمادي. ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من مجلس المدينة وشركة مياه الشرب، لبيان وجود علامات إرشادية في موقع الماسورة من عدمه، وتحديد أوجه القصور والمسئولين عنها. وقال "الهجان": "الماسورة داخل غرفة محاطة بالسكك الحديدية، وبها باب وكان الأهالي يستخدمونها لجلب المياه الجوفية للشرب منذ فترة زمنية كبيرة قبل توصيل مياه الشرب للقرية".
كان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا، أمس، يفيد وفاة الطفلة "سارة إيهاب" البالغة من العمر سنتين ونصف، التي لقيت مصرعها إثر سقوطها في ماسورة مياه قطرها 10 بوصات وعمقها 30 مترا تحت الأرض، وتتصل بأخرى تمتد لـ100 متر تحت الأرض، أثناء لهوها أمام منزلها. تم انتشال جثة الطفلة ونُقِلَتْ
كان اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا، أمس، يفيد وفاة الطفلة "سارة إيهاب" البالغة من العمر سنتين ونصف، التي لقيت مصرعها إثر سقوطها في ماسورة مياه قطرها 10 بوصات وعمقها 30 مترا تحت الأرض، وتتصل بأخرى تمتد لـ100 متر تحت الأرض، أثناء لهوها أمام منزلها.
تم انتشال جثة الطفلة ونُقِلَتْ إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي المركزي. (التفاصيل)
من جانبها، صرحت النيابة العامة بمركز نجع حمادي، اليوم، بدفن جثة الطفلة،
وشيع المئات من أهالي القرية جثمانها إلى مثواها الأخير.
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