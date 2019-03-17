انت الان تتابع مميش: نهدف لتطوير جميع المواني.. والوزير رفيق الكفاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة المصرية وضعت مخططا يهدف لتطوير جميع المواني المصرية؛ بهدف استيعاب جميع أنواع السفن، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري والقومي، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية يأتي على رأس هذه المواني المستهدفة من التطوير. وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن هذا التطوير سيعود بالنفع على حركة النقل في قناة السويس، معلنا البدء في تطوير مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة بما يحقق الهدف المرجو منه.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات "مارلوج 8" بالأكاديمية العربية، والذي ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري ومعهد تدريب المواني التابعين للأكاديمية، بالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسيليا وهيئة قناة السويس، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بعنوان "نحو تنافسية

Advertisements