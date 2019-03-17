انت الان تتابع مميش: نهدف لتطوير جميع المواني.. والوزير رفيق الكفاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن الدولة المصرية وضعت مخططا يهدف لتطوير جميع المواني المصرية؛ بهدف استيعاب جميع أنواع السفن، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري والقومي، مشيرا إلى أن ميناء الإسكندرية يأتي على رأس هذه المواني المستهدفة من التطوير. وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى أن هذا التطوير سيعود بالنفع على حركة النقل في قناة السويس، معلنا البدء في تطوير مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة بما يحقق الهدف المرجو منه.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات "مارلوج 8" بالأكاديمية العربية، والذي ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري ومعهد تدريب المواني التابعين للأكاديمية، بالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسيليا وهيئة قناة السويس، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بعنوان "نحو تنافسية
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات "مارلوج 8" بالأكاديمية العربية، والذي ينظمه مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري ومعهد تدريب المواني التابعين للأكاديمية، بالتعاون مع مؤسسة ميناء مارسيليا وهيئة قناة السويس، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بعنوان "نحو تنافسية عالمية في قطاع النقل البحري- التوجيهات المستقبلية للاستثمار في المواني".
وعبر الفريق مهاب مميش عن أمله فى تطوير قطاع النقل البحري في عهد الفريق كامل الوزير، موجها الشكر للقيادة السياسية على قرار التعيين لـ"رفيق الكفاح"، حسب وصفه.
اقرأ أيضا: «الوزير» يقيل نائب رئيس السكة الحديد للشؤون المالية
كانت هذه تفاصيل خبر مميش: نهدف لتطوير جميع المواني.. والوزير رفيق الكفاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.