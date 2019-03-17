السيسي يتفقد أنشطة شباب رواد الأعمال في مصر

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الرئيس عبد الفتاح السيسي في أسوان
صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم الأحد، الجناح الاقتصادي المقام على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان، الذي بدأت فعالياته، أمس السبت، وتستمر حتى غد الإثنين ويشارك فيه عدد من شباب العرب والأفارقة، وأطلع السيسي على أنشطة عدد من شباب رواد الأعمال في مصر، وكذلك آخر جهود البنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أهداف الشمول المالي وميكنة منظومة المدفوعات المالية وتعظيم التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال الرئيس، اليوم: «إن عناصر البحث العلمي موجودة لدينا في مصر والقارة الإفريقية، وهل كفاءة هذه الصناعة مثل كفاءتها في الدول المتقدمة، إنه بالتأكيد لا، نحن لدينا فقط كفاءة أكثر، وهم البشر، وبالتالي فإن العقول المتميزة قد تكون أكثر في بلادنا، والدول المتقدمة قامت بعمل آليات لجذب العقول المتميزة للصناعة،
وقال الرئيس، اليوم: «إن عناصر البحث العلمي موجودة لدينا في مصر والقارة الإفريقية، وهل كفاءة هذه الصناعة مثل كفاءتها في الدول المتقدمة، إنه بالتأكيد لا، نحن لدينا فقط كفاءة أكثر، وهم البشر، وبالتالي فإن العقول المتميزة قد تكون أكثر في بلادنا، والدول المتقدمة قامت بعمل آليات لجذب العقول المتميزة للصناعة، فالصناعة والتكنولوجيا موجودة وتتطور لأن التمويل موجود لدى الدول المتقدمة». (التفاصيل)
وأجمع الشباب المشارك في الملتقى على أهميته، إذ يعتبر فرصة للتقريب بين الشباب العربي والإفريقي، والتعرف على الثقافات المختلفة، قائلين إن هذا الملتقى يؤكد دور مصر الريادي في إفريقيا والمنطقة وسعيها الكبير لجمع أكبر عدد من الشباب لمناقشة قضاياهم، طرح أفكارهم أمام نخبة من الخبراء والمتخصصين.
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