انت الان تتابع السيسي يتفقد أنشطة شباب رواد الأعمال في مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي في أسوان

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم الأحد، الجناح الاقتصادي المقام على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان، الذي بدأت فعالياته، أمس السبت، وتستمر حتى غد الإثنين ويشارك فيه عدد من شباب العرب والأفارقة، وأطلع السيسي على أنشطة عدد من شباب رواد الأعمال في مصر، وكذلك آخر جهود البنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أهداف الشمول المالي وميكنة منظومة المدفوعات المالية وتعظيم التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وقال الرئيس، اليوم: «إن عناصر البحث العلمي موجودة لدينا في مصر والقارة الإفريقية، وهل كفاءة هذه الصناعة مثل كفاءتها في الدول المتقدمة، إنه بالتأكيد لا، نحن لدينا فقط كفاءة أكثر، وهم البشر، وبالتالي فإن العقول المتميزة قد تكون أكثر في بلادنا، والدول المتقدمة قامت بعمل آليات لجذب العقول المتميزة للصناعة،