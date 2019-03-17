شكرا لقرائتكم خبر عن آية عطية: فخورة بالشباب المنظمين لمنتدى شباب العالم لما قدموه على مدار 3 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت اليوم أعمال اليوم الثاني لملتقى الشباب العربي والإفريقي الذي يعقد بمدينة أسوان، وعبرت آية عطية المنسق العام لمنتدى شباب العالم، خلال حديثها في الجلسة الافتتاحية للملتقى عن فخرها بالشباب المنظمين لمنتدى شباب العالم لما قدموه على مدار ثلاث سنوات، وتحدثت «آية» عن رحلة مؤتمرات الشباب المصرية من بدايتها وصولًا لإطلاق منتدى شباب العالم في عام 2017.

وأوضحت أن عدد متابعي منتدى شباب العالم على مواقع التواصل الاجتماعي قد وصل إلى 7 مليون شاب حول العالم من 193 دولة، كما تحدثت عن ملتقى الشباب العربي والإفريقي قائلة إنه إحدى منصات منتدى شباب العالم الذي جاءت كتوصية بعد عقد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي في منتدى شباب العالم في العام الماضي 2018.

وأشارت «آية» خلال حديثها إلى بعض الخطوات المستقبلية لمؤسسة منتدى شباب العالم، ومنها إطلاق مختبرات منتدى شباب العالم «WYF Labs» التي تهدف إلى تمكين الشباب أصحاب أفكار ريادة الأعمال من إنشاء شركات ناشئة «Startups» قوية تخدم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة، وتوفر «WYF Labs» للشباب المعلومات والاستشارات اللازمة لتطوير شركاتهم والتواصل بشكل فعال مع بيئة الأعمال، كما أعلنت آية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في «WYF Labs» من خلال موقع منتدى شباب العالم ولمدة شهر بدءًا من اليوم الأحد 17 مارس 2019، حيث سيتم دعم أيضاً الشركات الناشئة التي تخدم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وأضافت «آية» أن منتدى شباب العالم عقد شراكة مع جامعة سينجولارتي «Singularity» والبنك الدولي من أجل دعم أكبر عدد من الشباب، كما أعلنت آية عن انطلاق أسبوع ريادة الأعمال في إبريل القادم 2019 لمناقشة كيفية تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع ريادة الأعمال، إلى جانب انطلاق منصة التواصل الاجتماعي في يونيو المقبل 2019 تنفيذاً لتوصية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في نسخة منتدى شباب العالم 2018. وأيضًا قالت آية كما سيتم التعاون مع مؤسسة Global Entrepreneurship Network (GEN) .

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واختتمت «آية» كلمتها بتذكر الراحل أشرف شوقي عضو اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم ومدى الحزن لفقدانه وتوجيه التحية والتقدير لما قدمه لمنتدى شباب العالم.

ويعد ملتقى الشباب العربي أحد فعاليات منصات منتدى شباب العالم «WYF Platforms». والتي تدور فكرتها حول منح الشباب المصري ونظراءه في جميع أنحاء العالم فرصة لتطوير ودعم أفكارهم المختلفة في جميع المجالات، من خلال تنظيم عدة فاعليات على مدار العام. ويأتي الملتقى تنفيذاً لتوصيات منتدى شباب العالم الذي عُقد في نسخته الثانية في نوفمبر 2018 بمدينة السلام شرم الشيخ؛ والتي نصّت على إقامة ملتقى للشباب العربي والإفريقي بمدينة أسوان.

تدور أجندة الملتقى ٢٠١٩ حول العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشباب العربي والإفريقي، خاصةً في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لهذا العام. كما تتنوع أشكال الفعاليات خلال الملتقى بين جلسات نقاشية وورش عمل وطاولات مستديرة تضم القادة من الشباب وصُناع القرار في حوار مفتوح عن أهم ما يشغل الشباب في العالم العربي والقارة السمراء.

كما يضم الملتقى العديد من الفعاليات الثقافية والترفيهية؛ حيث تُقام جولات سياحية للمشاركين في مدينة أسوان احتفالاً بكونها عاصمة الشباب الإفريقي لعام 2019. ويتزين شعار الملتقى بألوان متعددة مستمدة من ثقافة وروح مدينة أسوان؛ المنطقة الحضارية التي طالما ظلت بوابة مصر على إفريقيا.