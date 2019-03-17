شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: قرارات جمهورية لتعيين قيادات جديدة بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين (5) عمداء جدد بالجامعات الحكومية، وهم: د. أمين مصطفى محمد السيد عميدًا لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، ود. ممدوح صادق محمد الرشيدي عميدًا لكلية التجارة جامعة سوهاج، ود.إيمان أحمد على محمد أبوزيد عميدًا لكلية الآثار بقنا جامعة جنوب الوادي، ود.إبراهيم إبراهيم الهواري عميدًا لكلية الثروة السمكية والمصايد جامعة كفر الشيخ، ود.فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدًا لكلية الحقوق جامعة حلوان.

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