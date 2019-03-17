شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة أوراق المتهم بقتل طفليه بالدقهلية للمفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، الأحد، إحالة أوراق المتهم محمود نظمي محمد السيد، 32 سنة، والمتهم بقتل طفليه «ريان ومحمد» بميت سلسيل لفضيلة مفتي الديار المصرية للنظر في قرار إعدامه وإعلان القرار بجلسة 17/4/2018، بعدما وجهت له تهمة القتل العمد للطفلين بإلقائهما من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط في أول أيام عيد الأضحى الماضي.

عقد الجلسة برئاسة المستشار نسيم على بيومي، والمستشار هيثم الضو، والمستشار بحي صادق، وبحضور عمرو الششتاوي، ومحمود محمد سوقي، وكيلا النائب العام، وأمانة سر أحمد الحنفي. وشهدت الجلسة حالة من الهرج عقب إعلان قرار المحكمة وأطلقت والدة المتهم وزوجته وشقيقتيه الصراخ داخل قاعة المحكمة.

وكان المتهم اعترف بارتكاب حريمة قتل طفليه وذلك لأول مرة منذ بدء محاكمته وانخرط في البكاء وهو يردد: «أيوه أنا قتلتهم وإنا لله ََوإنا إليه راجعون» وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراقه لمفتي الديار المصرية، انخرط المتهم في حالة بكاء هستيري.